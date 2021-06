Cinema nel Chiostro è la nuova arena estiva nel loggiato del Museo Novecento che animerà l’Estate Fiorentina, con film d’essai, anteprime e incontri dal 22 giugno al 5 settembre, nello spettacolare scenario dell’antico Spedale delle Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella, sede del museo.

Museo Novecento in collaborazione con l’associazione M.Arte allestisce uno spazio aperto a 130 spettatori, proponendo un ricco calendario di proiezioni, mentre il giovedì e il sabato il cinema lascerà il passo a incontri, concerti ed altre iniziative.

La programmazione cinematografica, a cura di Spazio Alfieri, si inaugura martedì 22 giugno con una proiezione dedicata all’artista che ha sovvertito l’intero sistema dell’Arte, Banksy – L’arte della ribellione, il nuovo e atteso documentario di Elio Espana, in cui l’artista dietro al cappuccio, rivela la sua storia dalle origini al successo planetario.

Si prosegue nel mese di giugno con i titoli del momento come Nomadland in versione originale il 28, di Chloé Zhao, film vincitore di 3 Premi Oscar, 2 Golden Globes e Leone d’oro al Festival di Venezia 2020; Minari di Lee Isaac Chung il 27; il nuovo lavoro di François Ozon Estate ’85 con Valeria Bruni Tedeschi, ispirato al libro La danse du coucou di Aidan Chambers, che il regista ha letto proprio nell’estate del 1985 quando aveva 17 anni, il 30; vincitore come miglior film internazionale agli Oscar Un altro giro del danese Thomas Vinterberg, il 26.

Non manca fra i generi anche la commedia, dalla Francia, in anteprima, La felicità degli altri di Daniel Cohen con Vincent Cassel e Bérénice Bejo, il 23 e il 29; mentre fra gli italiani Cosa sarà di Francesco Bruni, scritto insieme al protagonista Kim Rossi Stuart, una storia autobiografica che porta il regista nella sua città natale, Livorno, il 25.

Dal mese di luglio la programmazione si arricchisce di incontri e approfondimenti con critici cinematografici e ospiti che accompagneranno le proiezioni dei film.

L’ingresso alle proiezioni si acquista preferibilmente online senza diritti di prevendita al link disponibile sul sito www.spazioalfieri.it (https://spazio.spazioalfieri.18tickets.it/). L’ingresso è di 8 euro l’intero, 6 euro il ridotto soci Unicoop, con la possibilità di abbonamento di 25 euro a 5 proiezioni.