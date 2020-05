Disney+ ha ufficialmente dato il via a ‘Just Beyond’, la serie sarà composta da otto episodi, creata da Seth Grahame-Smith e prodotta da 20th Century Fox Television. L’antologia horror-comedy, basata sulla serie best-seller di romanzi a fumetti (edizioni Boom! Studios) dell’iconico scrittore per bambini R.L. Stine (‘Piccoli brividi’), è stata creata da Grahame-Smith che da sempre spazia tra horror e commedia, sia come autore di romanzi best-seller quali ‘Orgoglio e Pregiudizio e Zombie’ o ‘La leggenda del cacciatore di vampiri’, che come sceneggiatore di ‘Dark Shadows’ di Tim Burton, Lego Batman – Il Film’ e del prossimo reboot del film ‘The Saint’, diretto da Dexter Fletcher e interpretato da Chris Pine.

“Sono cresciuto guardando con i miei genitori le repliche di ‘Ai confini della realtà’ e l’originale ‘Storie incredibili'”, ha dichiarato Seth Grahame-Smith. “Ho sempre desiderato fare una serie antologica che le famiglie potessero guardare insieme, che fosse adatta sia agli adulti sia ai bambini. R.L. Stine ha fatto parte dell’infanzia di milioni di persone e Disney+ ha già dato prova di saper realizzare show di alta qualità per tutta la famiglia. Non potrei essere più entusiasta di lavorare con entrambi”.

“Una volta, a Disney World c’era l’attrazione Goosebumps HorrorLand”, ha dichiarato R.L. Stine, “era una delle cose più elettrizzanti della mia vita. Ora sono emozionato di collaborare con Disney per questa serie tv basata sui miei romanzi a fumetti. Scrivere Just Beyond per la Boom! Studios è stata per me una gioia fin dall’inizio e sono felicissimo che sia il meraviglioso sceneggiatore Seth Grahame-Smith a portarla in vita per Disney+. Potrei essere più fortunato di così?”. La squadra di sceneggiatori è già stata selezionata e la serie dovrebbe arrivare su Disney+ nell’autunno del 2021. A produrre la serie saranno Grahame-Smith e David Katzenberg con la loro KatzSmith Productions. ‘Just Beyond’ è prodotta da 20th Century Fox Television, come parte di Disney Television Studios. Seth Grahame-Smith sarà l’autore e produttore esecutivo insieme a David Katzenberg, Stephen Christy e Ross Richie. R.L. Stine è coinvolto come co-produttore esecutivo.