“Domenica scorsa sono caduta mezz’ora prima di venire in studio. Mi sono procurata una frattura al cuboide, non sapevo nemmeno esistesse quest’osso….”. Mara Venier nello studio di Domenica In con il piede ingessato dopo la frattura rimediata una settimana fa, complice una caduta dalle scale.

“Ho deciso di andare avanti e vi spiego anche perché. Abbiamo passato insieme questi mesi difficili e complicati, avevo paura a venire qui e non volevo continuare: poi ho deciso di andare avanti. Ora mi sembrava brutto di mollare per una frattura, voglio andare avanti con il sorriso”, aggiunge.