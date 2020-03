(Fotogramma)

Donatella Rettore ha raccontato sui suoi social di essere stata operata allo Iov, l’Istituto Oncologico Veneto, spiegando che dovrà rioperarsi in fretta data la sua situazione: “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, orso, lupo e Collins”.