(Fotogramma/Ipa)

Il musicista statunitense Jerry Herman, leggendario compositore di Broadway, celeberrimo autore della colonna sonora del musical “Hello Dolly!” su libretto di Michael Stewart, è morto ieri all’età di 88 anni a Miami, in Florida. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia alla stampa americana. Era nato a New York il 10 luglio 1931.

Per Broadway ha scritto le musiche di otto commedie: oltre al grande successo di “Hello, Dolly!” (1964), ha firmato “From A to Z” (1960), “Milk and Honey” (1961), “Mame” (1966), “Dear World” (1969), “Mack & Mabel” (1974), “The Grand Tour” (1979) e “Jerry’s Girls” (1985).

Herman è anche l’autore dei testi e delle canzoni del musical “La Cage aux Folles” (1983), noto anche con il titolo “Piume di struzzo”, su libretto di Harvey Fierstein, adattamento dell’omonima opera teatrale francese di Jean Poiret del 1973 dalla quale era stato tratto nel 1979 il film “Il vizietto” di Édouard Molinaro con Michel Serrault e Ugo Tognazzi.

Da “Hello, Dolly!” è stato tratto l’omonimo film del 1969 di Gene Kelly con Barbra Streisand, di cui Herman compose tutte le musiche. Herman ha ricevuto cinque candidature ai Tony Award, vincendo per i musical “Hello, Dolly!” nel 1964 e “La Cage aux Folles” nel 1983. Ha vinto anche due Grammy Awards per l’album “Mame” e per “Hello, Dolly!” come canzone dell’anno nel 1966. Ha ricevuto il Tony Award alla carriera nel 2009. Nel 2010 è stato insignito del Kennedy Center Honors.