“Non vorrei focalizzarmi sul fatto in sé ma piuttosto sul fatto che dovremmo essere un po’ tutti di più nonno Romano nei gesti di tutti i giorni”. A parlare è Edelfa Chiara Masciotta, Miss Italia nel 2005, a ‘Storie Italiane’ che parla dell’incidente avuto lo scorso novembre. “Ma noi siamo troppo presi dal nostro ego – dice ancora – viviamo una vita molto frenetica, ma ci sono dei momenti in cui dobbiamo essere meno frenetici. Dobbiamo lasciar stare il cellulare mentre guidiamo la macchina. Dobbiamo stare tutti più attenti”.

Masciotta è stata investita da un’auto a Torino. Dopo aver mostrato con coraggio le cicatrici sui social oggi Edelfa è stata ospite della trasmissione in onda su Rai1 per raccontare quei momenti. Attrice di fiction, la 35enne ha dovuto subire un delicato intervento al naso. “Abbiamo in mano un’arma, perché i mezzi di trasporto sono un’arma – ha detto – è stata un’esperienza molto forte e capisci tante cose. Io ero a piedi, sulle strisce pedonali quel giorno”. “Ma non è importante la dinamica, ma andare a monte della questione”, ha aggiunto raccontando che l’investitore è sceso dalla macchina e ha aspettato con lei l’ambulanza. “Ribadisco, è una questione di un attimo”, conclude.