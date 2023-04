Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni sono i protagonisti della pièce ‘La dolce ala della giovinezza’ di Tennesse Williams, che andrà in scena dal 21 al 23 aprile al Teatro Duse di Bologna (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16). Alla regia Pier Luigi Pizzi che firma anche scene e costumi.

Lo spettacolo, che si avvale della traduzione italiana di Masolino D’Amico, è stato scritto nel 1952 e ha debuttato a Broadway nel 1959. Al centro della trama c’è l’incontro tra il giovane gigolo Chance Wayne, ruolo affidato a Gabriele Anagni, e l’attrice in declino Alexandra Del Lago, interpretata Elena Sofia Ricci.

“La proposta del Teatro della Toscana di pensare a un progetto di regia per ‘La dolce ala della giovinezza’ è stata di grande stimolo e, dopo un’attenta lettura, ho accettato, forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast di Elena Sofia Ricci nel ruolo della protagonista” racconta Pizzi nelle sue note di regia. “Come d’abitudine – aggiunge il regista – il mio progetto comprende l’ambientazione e i vestiti. Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò giovane e bello, attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine, una volta perduto il suo unico bene: lla gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina”.

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA, BEST LIVE

Elena Sofia Ricci, Gabriele Anagni

LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA

di TENNESSEE WILLIAM

traduzione di MASOLINO D’AMICO

regia, scene e costumi di PIER LUIGI PIZZI

con ELISABETTA AROSIO, FLAVIO FRANCUCCI, GIORGIO SALES, ALBERTO PENNA, VALENTINA MARTONE, EROS PASCALE, MARCO FANIZZI

musiche di STEFANO MAINETTI

ligth designer PIETRO SPERDUTI