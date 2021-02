Mercoledì 3 febbraio alle ore 17, la Dante Alighieri Monaco presenta in concerto, al Téatre de Variété di Montecarlo, Elena Somarè, la principale interprete del fischio melodico in Italia e nel mondo.

Fascino, mistero ed esotismo: il fischio melodico di Elena Somaré torna ad incantare l’ascoltatore, avvolgendolo con una grazia e una tecnica a cui è difficile rimanere indifferenti. Insieme all’arpista Lincoln Almada (arpa paraguaiana), al chitarrista svedese Mats Hedberg e al pianista Gianluca Massetti, Elena Somarè presenta il

”. Il fischio melodico è un canto antico come l’uomo, ma qui del tutto nuovo perché utilizzato non come mera curiosità ma come strumento musicale al pari degli altri. In questo concerto, verranno presentati brani molto diversi tra loro, dai grandi temi di Ennio Morricone a aglidegli anni sessanta inglesi, fino ai temi sudamericani e napoletani, ma tutti con un tema in comune: un forte riferimento alla natura.

Fischiare è un’arte. Riuscire a integrare questo suono insolito con quello degli strumenti, come fosse il cantato di un brano, richiede una tecnica e un controllo che per Elena Somaré sembrano essere le cose più naturali del mondo. E sembra proprio un canto, questo fischio che suona come una magia, destando la curiosità di chi ha sempre creduto che l’ispirazione al fischio fosse prettamente maschile, relegata a spettacoli di facile intrattenimento. Un’impresa difficile, quella di mettere al centro un suono così semplice e rarefatto che, più della voce stessa, sfrutta il corpo come cassa di risonanza.

Definita come voce del diavolo, inquietante suono interiore, ribellione di donne maleducate, adatta solo al cabaret, l’arte del fischio ha dovuto lottare per essere eletta a vera forma di espressione artistica. Ad abbattere le barriere sono state quasi sempre donne: l’italiana Daisy Lumini e, prima di lei, l’americana Alice Shaw, che tra Ottocento e Novecento, incarnando la rivolta delle suffragette, lasciò il marito e girò il mondo da solista del fischio. Un ulteriore passo si compie oggi grazie a Elena Somaré.

