Elisabetta Gregoraci è in arrivo a Sanremo. Dopo le polemiche, da lei stessa innescate con un post al vetriolo sui social contro il suo mancato ingaggio nel cast dell’Altro Festival (il nuovo dopo-festival condotto da Nicola Savino su RaiPlay), la conduttrice sarà nella città dei fiori per inaugurare il 4 febbraio, alle 18, la ‘Suite 2020‘, la guest house che fino all’8 febbraio sarà allestita a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel in occasione del 70esimo Festival della Canzone Italiana.

Sarà la showgirl, ex moglie di Flavio Briatore, a tagliare il nastro dello spazio dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz realizzato da Fluendo, agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con Unic, Gilead, Fast Track Cities e Naj Oleari. Lo spazio sarà anche teatro di iniziative e workshop e incontri organizzati dalle Università telematiche Pegaso e Mercatorum. Collaborerà con la Suite 2020 anche Radio Kiss Kiss che trasmetterà in diretta da questa location il ‘Pippo Pelo Show’ con Pippo Pelo e Adriana Petro e delle finestre informative dedicate.