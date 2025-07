I biglietti, in vendita online da giovedì 10 luglio dalle ore 14, saranno disponibili su www.vivoconcerti.com e da martedì 15 luglio dalle ore 11 in tutti i punti vendita autorizzati.

“È il mio spettacolo del cuore”, racconta Brignano. “Una sfida artistica immensa, un omaggio alla mia città, ai miei maestri, e alla passione per il teatro”.

L’adattamento drammaturgico è firmato da Manuela D’Angelo , che ha saputo coniugare fedeltà e attualità, per restituire un racconto fruibile anche al pubblico contemporaneo, abituato a ritmi e linguaggi diversi.

‘I 7 Re di Roma’, reso celebre nella versione originale da Gigi Proietti , viene oggi riproposto da Brignano che interpreta in un susseguirsi travolgente di travestimenti, canto e recitazione, i sette mitici sovrani all’origine della fondazione di Roma, accompagnato da una compagnia corale brillante e dinamica. La messinscena alterna ironia, ritmo e riflessione, fondendo mito e attualità. Lo show è un’espressione dell’arte attoriale più completa: un vero tour de force scenico, che conferma l’attore come uno degli interpreti più versatili, intensi e popolari del nostro tempo.

E non si poteva che ripartire da Roma , cuore pulsante della rappresentazione e della sua storia. Sarà infatti il Teatro Sistina, tempio del teatro musicale italiano e simbolo della tradizione firmata Garinei & Giovannini , a ospitare nuovamente l’avvio della tournée 2025/2026 con ben 38 rappresentazioni, dal 3 ottobre al 23 novembre.

Dopo l’incoraggiante risposta del pubblico nella scorsa stagione teatrale – con 130.000 biglietti venduti, 83 repliche tutte esaurite in 9 città italiane – Enrico Brignano torna sul palco con ‘I 7 Re di Roma’, commedia musicale scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani , prodotta da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni .

Enrico Brignano in ‘I 7 RE DI ROMA’ torna a grande richiesta, il 3 ottobre dal Teatro Sistina

