Il duo comico Actual – Lorenzo Tiberia e Andrea Venditti – ha deciso, per un giorno, di togliere la maschera della satira e ha dedicato un video a tutti quegli “eroi senza mantello”: medici, infermieri, biologi, virologi, tecnici di laboratori e tutti coloro che sono in prima linea nel combattere l’emergenza sanitaria del coronavirus di questi giorni. Con la collaborazione dell’attore Fabrizio Sabatucci – e la partecipazione, nel corto, dell’attore Francesco Montanari, dell’attore e regista Massimiliano Bruno, dell’attrice Liliana Fiorelli e del doppiatore Roberto Draghetti – il video, come spiegano Tiberia e Venditti “nasce dalla necessità di fare la nostra parte. Nel video abbiamo inserito anche il link diretto per una raccolta fondi in favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma”.