“Fratacchione”: sui social non si parla d’altro. E su Google è una delle parole più ricercate, da quando domenica sera il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha bollato così Fabio Fazio. “Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da “fratacchione”, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia” gli ha detto De Luca. D’altra parte da molte settimane i social hanno eletto il vincitore morale di questi lunghi mesi di lockdown ed è senz’altro il presidente della Regione Campania che con i suoi video sui social a base di minacce di usare il lanciafiamme e definizioni colorite come “cinghialoni” affibiate a chi si ostina a fare jogging è diventato un’amatissima super star. Il suo nome rimbalza spesso nella classifica dei trend topic, mentre i napoletani ma anche il resto d’Italia ammirano questo governatore-sceriffo che ha fatto rispettare il lockdown alla lettera e allo stesso tempo ha smentito uno dei pregiudizi più duri a morire nel nostro Paese e cioè quello secondo il quale i meridionali siano refrattari alle regole.

“Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da #fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia.”@VincenzoDeLuca con @fabfazio a #CTCF 😁 @RaiDue #veniamonoidavoi pic.twitter.com/c6jUghZ26g — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 3, 2020

Così, stavolta a farne le spese è stato Fabio Fazio, che ora, non c’è dubbio, si ritroverà l’appellativo di “fratacchione” a vita. Il conduttore di “Che tempo che fa”, va detto, ha pure cercato di rispondere all’affondo di De Luca dicendo: “Molti affetti no, però ne ho tre che domani effettivamente raggiungo, mia moglie e i miei figli, che non vedo da due mesi. Onestamente domani vado. Naturalmente dicendo le orazioni per strada, ma vado”. Ma la hola social per De Luca e i fotomontaggi di Fazio in versione fratacchione vestito come Don Matteo ormai erano già partiti. A certificare il tutto, due maestri della comicità, Luciana Littizzetto e Rosario Fiorello.

E Gigi D’Alessio dedica a De Luca “Non mollare mai”

Così mentre la prima già in diretta continuava a bollare il compagno di avventure tv “fratacchione”, il secondo certificava su Twitter: “Credo di amare De Luca” e poi in mattinata aggiungeva: “E comunque c’è del “Fratacchionismo”. D’altra parte Fazio se l’è anche un po’ cercata. Ad aprire “le ostilità” o se volete lo sfottò è stato proprio il conduttore tv che in apertura di collegamento aveva stuzzicato De Luca sottolineando che tra i suoi entusiasti ammiratori c’era Naomi Campbell (qui potete leggere l’incredibile vicenda). La risposta era stata secca: “Dai, Fazio, non cominciamo a sfottere”. Poi l’affondo tra i mille commenti della Rete. Uno per tutti: ” Vincenzo De Luca ha insegnato a Fazio che chi vuole sfottere rimane sfottuto”.