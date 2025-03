Il nuovo podcast Original RaiPlay Sound “Fantozzi Forever”, realizzato da Volume Entertainment, sarà disponibile online dal 27 marzo sulla piattaforma streaming Rai.

Materiali originali ed inediti raccontano nel modo più completo la maschera e la fenomenologia di Ugo Fantozzi, ideato e interpretato da Paolo Villaggio, attraverso le parole del suo creatore, le testimonianze di amici e colleghi, la voce della sua creatura più popolare e degli altri personaggi della saga. Fantozzi ha condizionato come nessun altro l’immaginario, la cultura e il linguaggio di un intero paese.

Nel podcast “Fantozzi Forever” luci e ombre del ragioniere più famoso del cinema, icona senza precedenti e senza eguali della sopravvivenza alla ferocia quotidiana della vita da impiegato, comico e tragico allo stesso tempo, personaggio curioso ed emblematico della piccola borghesia degli anni ’60 e ’70 del Novecento italiano. Ugo Fantozzi rappresenta in maniera parodistica una realtà oppressiva come quella a cui sono costretti impiegati e lavoratori.

Paolo Villaggio sulla nascita del suo personaggio più celebre: “Io sono esattamente l’opposto di Fantozzi. Cioè: ho avuto fortuna nella vita, successo con le donne (poco ma, insomma, molto vitalizzante: mi ha reso felice). Per il resto, in realtà, non credo di essermi ispirato a nessuno.”

Nel podcast un coro di voci celebri e più che autorevoli compongono il ritratto magnifico e definitivo di una biografia unica e di un talento inimitabile: Fiorello, Dario Fo, Lino Banfi, Michele Mirabella, Neri Parenti, Maurizio Battista, Alessandro Haber, Ricky Tognazzi, Paolo Mieli, Nino Frassica, Andrea Roncato, Maurizio Micheli, Gianfranco Reverberi.