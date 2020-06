Kledi Kadiu

“Abbiamo ricominciato tutti con qualche diffidenza, con qualche timore, soprattutto gli allievi più’ piccoli. Ma sentiamo la responsabilità fortissima di chiudere un anno scolastico e di recuperare il tempo perduto”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Kledi Kadiu, insegnante, coreografo, volto noto della tv, dopo l’apertura delle scuole di danza, e i quasi 3 mesi di lockdown.

Alla guida della Kledi Dance, un network di scuole di danza, Kledi Kadiu ha poi spiegato: “tra i maestri, ma soprattutto tra gli allievi c’è grande responsabilità e consapevolezza profonda di quello che è accaduto, di come ognuno di noi deve comportarsi. Certo il coronavirus ci ha portati ad una riflessione – ha proseguito – Siamo stati costretti a rivedere le modalità d’insegnamento, a rimetterci in discussione ed offrire ai nostri ragazzi la possibilità della classe quotidiana, una prassi inaugurata dallo storico Ials”.

“Non sono stati cancellati questa estate, in Italia, da Rimini a Osimo, gli stage di danza – ha proseguito Kledi Kadiu- Saremo obbligati a rispettare codici comportamentali. La distanza, per esempio. E non è assolutamente un male. La danza non è solo bellezza, ma anche ordine, metodo, disciplina, rispetto delle regole. Leggo i post di alcuni colleghi demoralizzati – ha concluso- Dobbiamo assolutamente riprenderci la nostra vita e le nostre passioni”.