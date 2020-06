Un parco di divertimento su misura per la fase post Covid: il cellulare diventa un telecomando, salti le code e rispetti il distanziamento sociale. E’ Cinecittà World a presentarsi ai visitatori in una nuova veste tecnologica. Per garantire la totale sicurezza ai propri ospiti, infatti, a partire dal 25 giugno, data della riapertura, ognuno potrà utilizzare il proprio smartphone come una sorta di telecomando che consentirà di comprare i biglietti, accedere al parco, ordinare il pranzo e farselo servire ovunque, saltare le code alle attrazioni, organizzare una festa di compleanno, il tutto senza contatti diretti con lo staff.

In questi anni Cinecittà World ha ridisegnato totalmente il parco divertimenti, che oggi conta, su oltre 30 ettari: 40 attrazioni, 7 aree a tema e 6 spettacoli live al giorno. “Una crescita (+350% in 3 anni) che ci ha consentito con 400mila presenze, di diventare il primo parco di Roma, e col bilancio 2019, di passare dalla trentesima alla quarta posizione nella classifica dei parchi italiani”, ha evidenziato l’ad Stefano Cigarini

Ma questa non è l’unica novità. Ai nastri di partenza anche una nuova fase che vedrà la realizzazione di due nuovi parchi. Il primo è ‘Roma World’ (www.romaworld.com), che aprirà i battenti il prossimo 3 luglio, un nuovo progetto turistico nell’Italia post Covid che promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo per vivere un giorno da antico romano; l’altro è ‘Aqua World’.