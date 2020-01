Rosario Fiorello (Fotogramma)

Favino al posto di Savino nel titolo e Fiorello scatena l’ironia social. Il refuso che cambia volto ai protagonisti della polemica festivaliera numero uno, non sfugge all’inventore della ‘rassegna stampa’ più divertente di radio e tv.

“FAVINO su queste cose non transige e SILURA! Se hai un ex marito di destra e non vai a vedere “Hammamet” … SEI FUORIIIIII!”, scrive su Twitter Fiorello, giocando sull’equivoco. Secondo la denuncia di Elisabetta Gregoraci, Nicola Savino l’avrebbe esclusa dal dopo festival in quanto ex moglie di Flavio Briatore, uomo di destra. Una ‘colpa’ che, per una lettera sbagliata dal titolista, è ora andata in carico all’attore protagonista di ‘Hammamet’.

E sotto il post di Fiorello gli utenti si scatenano. “Ma in caso qualcuno scrivesse la sceneggiatura de sto dramma festivaliero… la parte de #Favino chi la fa?”, cinguetta Milo. Mentre Sebastiano già ipotizza un esilio per il malcapitato che ha commesso l’errore: “Hammamet sarà la nuova residenza del titolista”. Mentre Vale, senza pietà, segnala un altro refuso: “Anche la didascalia che dice ‘ex moglie di BRAITTORE’ non è male”.

Si attendono reazioni dai protagonisti, implacabilmente taggati da Fiorello.