“Certo che non contestare le dichiarazioni (che si trovano ancora oggi sul sito) dove fanno passare Gofundme come la ‘piattaforma di Fedez e Ferragni’ più le accuse di ‘mazzette’ e un’altra lunga lista di cose che oggi volutamente omette non è un gran lavoro giornalistico”. Fedez commenta così l’intervista delle Iene al presidente del Codacons Carlo Rienzi, che ha minacciato di querelare il rapper e la stessa trasmissione.