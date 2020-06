(Fotogramma)

“Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo”. E’ l’aneddoto che Fedez svela nell’intervento a Radio DeeJay. Nella chiacchierata con Linus, si parla soprattutto del nuovo brano in uscita, Bimbi per strada.

“Mi sono messo a scrivere, mi sono preso i miei tempi. Ho iniziato un processo di scrittura, non significa che abbia smesso di far musica anche per un anno e mezzo non è uscito nulla. Tendenzialmente, la routine mi uccide, anche quella musicale. Ho cercato di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima”, spiega Fedez. “Sono successe tante cose nella mia vita. Diventare padre cambia le prospettive, ho imparato tanto dalle batoste che ho preso e sono cambiate le priorità”