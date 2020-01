(Fotogramma /Ipa)

Matteo Salvini interviene in collegamento con ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 e guadagna una replica via Twitter al vetriolo di Fedez. Tornando sull’attacco ricevuto mercoledì in radio da Fabio Volo – “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle” -, il leader della Lega è tornato alla carica, stavolta tirando in ballo anche il cantante: “Mentre lui e Fedez facevano i soldi scrivendo libri e canzoni – ha affermato -, io combattevo la mafia a colpi di ruspa”.

Piccata la replica di Fedez: “Sai qual è la differenza? Che noi – ha scritto replicando a un tweet della trasmissione – guadagniamo onestamente senza pesare sulle tasche di nessuno. Il tuo partito è costato agli italiani 49 milioni di euro. Io ero a Ibiza questa estate e faccio il rapper, tu eri al Papete ed eri il Ministro dell’interno. That’s it”.