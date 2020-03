Pubblicato il: 02/03/2020 08:16

“Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile”. Vittorio Feltri, su Twitter si esprime così dopo la puntata di Live Non è la D’Urso. “Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io”, aggiunge.