FiloBlu, società di consulenza strategica on & offline – fondata da Christian Nucibella – lancia un doppio progetto di raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana, avvalendosi della piattaforma d’aste di beneficenza CharityStars. Dal 1 marzo e fino alla fine dell’emergenza, FiloBlu dona parte del ricavato per ogni acquisto effettuato su tutte le piattaforme di e-commerce sviluppate per i brand-clienti internazionali. Inoltre, la società si è fatta promotrice della campagna di raccolta fondi #UnderTheBlu che ha già coinvolto numerosi artisti. Da Saturnino Celani, che propone una lezione di basso in streaming agli Eiffel 65 e Marvin e Prezioso che hanno scelto di offrire cimeli storici della loro carriera.

E ancora, l’invito a cena di Massimo Cotto per una serata all’insegna del rock, la foto in edizione limitata e numerata di Eddie Vedder messa all’asta da Henry Ruggeri, il dj set di Christian Marchi a casa o al party di chi si aggiudicherà il premio, il cappello autografato di Willy Marano. Oggetti personali ed esperienze che gli artisti stessi promuoveranno direttamente sui propri canali social. Tutte le aste saranno disponibili sul sito di CharityStars nella pagina dedicata al progetto #UnderTheBlu dal 27 aprile fino al 18 maggio. Sarà possibile effettuare anche donazioni dirette non legate all’asta e tutto il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

“‘Il nostro domani dipende da quello che facciamo oggi’, recita il claim della campagna – commenta Christian Nucibella, ceo e fondatore di FiloBlu -. E questo è il momento in cui il mondo digitale e quello fisico devono essere sempre più complementari per aiutare chi è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19. Pertanto è stato naturale decidere di fare la nostra parte con una donazione a Croce Rossa Italiana in collaborazione con CharityStars, utilizzando al tempo stesso il nostro modello di business per dare la più ampia visibilità a questa iniziativa”.