(Fotogramma /Ipa)

“Morgan per me è un grandissimo artista, ieri sera appena si è verificato l’accaduto sono andato da lui e gli ho detto: tranquillizzati. Mi interessava che si tranquillizzasse, sono stato un po’ con lui solo per farlo calmare”. Lo ha detto Fiorello rivelando un piccolo retroscena relativo all’abbandono di ieri sera da parte di Bugo del palco dell’Ariston, in seguito al quale Morgan è rimasto da solo sul palco ed è poi uscito anche lui dietro le quinte interrompendo l’esibizione.