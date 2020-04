Amadeus e Fiorello, amici per la pelle. Così Amadeus descriveva l’amicizia con Fiorello tre anni fa in un’intervista a Tiscali: “In pratica Rosario ed io siamo arrivati insieme a Radio DeeJay. Era la metà degli anni Ottanta. La nostra è un’amicizia vera. Per me lui è come un fratello. Abitiamo pure nello stesso palazzo. Ma è vero non abbiamo mai lavorato insieme. Nei suoi confronti ho una forma di pudore e non gli chiedo mai nemmeno di venire ospite nei miei programmi. Abbiamo sempre messo l’amicizia davanti al lavoro”.