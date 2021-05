Banijay Studios Italy, società di produzione guidata dal CEO Paolo Bassetti e dall’Head of Drama Massimo Del Frate, conferma l’inizio delle riprese della nuova serie televisiva “Fosca Innocenti” (titolo internazionale “FOSCA – A Tuscan policewoman”) per Mediaset, che segna il grande ritorno di Vanessa Incontrada su Canale5.

Il primo ciak a Roma, a fine aprile. Successivamente, il set si sposterà ad Arezzo, ambientazione della serie.

Si tratta di una serie dove il realismo poliziesco e i paesaggi della Toscana si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca Innocenti, Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Vive in un casolare di campagna ereditato dal padre e circondato da campi di girasole, ama andare a cavallo, ma, soprattutto, ha un gran “fiuto”, un istinto straordinario che la rende capace di riconoscere odori e profumi e dal quale si lascia guidare per risolvere i suoi intricati casi.

Qual è il punto debole della nostra protagonista? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato. Tra loro è veramente solo amicizia o c’è qualcosa di più? La decisione di Cosimo di partire per New York rimetterà tutto improvvisamente in discussione…

“Fosca Innocenti” è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli e Graziano Diana. Fabrizio Costa è il regista della serie.

