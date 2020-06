Instagram /Fedez

E’ polemica sui social per alcune foto che ritraggono Fedez e Chiara Ferragni nella Cappella Sistina in Vaticano postate sui social della coppia. I Ferragnez, infatti, dopo un weekend alle Cinque Terre, si sono concessi una visita tra i monumenti di Roma, postando su Instagram le foto davanti al Colosseo, al ristorante con un piatto di rigatoni all’amatriciana e in Piazza San Pietro. Ma la polemica si è scatenata quando la coppia, in visita privata ai Musei Vaticani, ha pubblicato un video e alcune foto che ritraggono la Ferragni di spalle nella Galleria delle carte geografiche e nella Cappella Sistina dove è vietato fare fotografie. I due abbracciati, lei vestita di bianco e lui con pantaloni neri, t-shirt dello stesso colore e mascherina, guardano la volta della Sistina con sullo sfondo il Giudizio Universale di Michelangelo.

“Ma non è vietato scattare foto nella cappella sistina?”, è il commento di un utente. Mentre un’altra scrive: “Quando sei un turista ‘comune’ ed entri nella Cappella Sistina senti urlare continuamente le guardie che dicono ‘no photo’; vedo che le regole normali per i Ferragnez non valgono”. Un altro scrive ancora: “No photo, no video vale solo per i comuni mortali, evidentemente”. C’è anche chi afferma che a Michelangelo non serve il plauso dei Ferragnez: “La Cappella Sistina non ha bisogno di influencers” rispondendo a un fan entusiasta che invece scrive: “Brava Chiara, fai vedere a tutto il mondo la bellezza della nostra stupenda Italia, nella speranza che soprattutto il turismo estero torni a godere delle emozioni che offre il nostro Paese”. Non manca chi ironizza sulla ‘religiosità’ della coppia: “Prima volta in una chiesa?”. C’è infine chi ha scritto un semplice “è illegale Chiara!!!”. Non è mancato il commento di Fedez che sul suo profilo twitter ha postato: “Ma perché trovare sempre un pretesto per fare polemica su tutto? Non capisco davvero”.