Foto Fotogramma

Per quanto riguarda gli spettacoli è “probabile che ci sia una differenziazione tra grandi eventi ed eventi più piccoli, tra eventi al chiuso o all’aperto. Mi pare difficile immaginare che i grandi concerti questa estate si possano fare perché c’è un tema legato all’affollamento di persone in uno stesso luogo, che si può risolvere col distanziamento, ma quando si supera un certo numero di persone c’è anche il problema dei trasporti, degli accessi”. Lo ha detto il ministro dei Beni culturali e del Turismo Dario Franceschini al Senato nel corso dell’informativa sulle iniziative del Mibact per contrastare l’emergenza Covid-19.

“Dobbiamo fare in modo – ha continuato Franceschini – che il più possibile ripartano le attività. Per questo credo che le misure usate al momento per le imprese o le attività che sono state chiuse con le ordinanze del Dpcm possano via via ridursi, ma debbano prolungarsi per quei settori che, per regole generali, dovranno restare chiusi. Per questo sto proponendo nel prossimo decreto interventi per tutta quella parte della cultura non pubblica, concerti, grandi eventi, mostre, filiera del libro, affinché abbia sostegno fino a quando non potrà ritornare a lavorare”. Franceschini ha poi ricordato che uno dei progetti allo studio è quello di una sorta di “Netflix della cultura italiana, una piattaforma digitale pubblica per gli spettacoli che non potranno avere pubblico in sala. Ne stiamo ragionando con Cassa Depositi e prestiti e con la Rai”.