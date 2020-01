Francesco Gabbani (fotogramma)

“Tornare a Sanremo è un po’ come tornare a casa... e lo faccio con un brano sincero che parla della mia vita… di condivisione. Si intitola ‘Viceversa'”. A scriverlo su Twitter è Francesco Gabbani, che quest’anno torna in gara sul palco dell’Ariston dopo la vittoria del 2017 con ‘Occidentali’s Karma’. Il cantautore toscano ha vinto per due volte la kermesse canora: nel 2016 aveva infatti trionfato fra le Nuove Proposte con ‘Amen’.