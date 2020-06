Esce oggi in tutte le librerie disponibile anche a fumetti, la graphic novel dedicata alla band indie Rovere. Il libro, edito da BeccoGiallo, è il terzo capitolo della collana Unplugged dopo le fortunate pubblicazioni di Pinguini Tattici Nucleari a fumetti e Murubutu – RAPconti illustrati. Disegnato dagli illustratori Mattia ‘Drugo’ Secci, Federico Mele e Valeria Appendino, il volume trasforma la band di Nelson Venceslai in un quintetto di supereroi capaci di grandi imprese attraverso la sola forza della musica.

La band bolognese – appena tornata a pubblicare musica (il singolo ‘InstagramMare’ in featuring coi Legno) dopo il successo del disco d’esordio disponibile anche in mogano (oltre 20 milioni di streaming su Spotify) e il successivo Ep ultima stagione uscito a ottobre 2019 per Sony – si tuffa dunque in una nuova avventura per regalare al suo pubblico un oggetto unico ma soprattutto per allargare il proprio universo narrativo. Il fumetto, disegnato dagli illustratori Mattia “Drugo” Secci, Federico Mele e Valeria Appendino, proietta infatti in strisce illustrate i personaggi e i significati di alcuni dei brani più rappresentativi della band.

Nel soggetto scritto dallo sceneggiatore Lorenzo La Neve, in particolare, i cinque rovere Nelson Venceslai, Luca Lambertini, Lorenzo Stivani, Marco Paganelli e Davide Franceschelli sono i titolari di una ditta di ristrutturazioni molto speciale: i loro ‘super poteri’ gli permettono infatti di eseguire tutti i lavori edilizi mettendosi semplicemente a suonare.

Un’abilità che li rende noti nell’ambiente e li porta ad essere continuamente chiamati per ristrutturare case ed edifici Questa volta però si ritroveranno alle prese con la sistemazione di tre palazzi molto complessi e avere la meglio non sarà per niente facile.

“Questo libro – commenta la band – è un bel modo di celebrare la fine di quello che è stato, di fare un sorriso e di prepararci a quello che arriverà. È un’allegra scampagnata tra alcune delle nostre canzoni… canzoni che ci hanno accompagnato in questi anni e che ci accompagneranno nella lettura di queste storie, ispirate a loro e messe su carta da tre bravissimi artisti. Ringraziamo BeccoGiallo per aver scelto di dare un nuovo punto di vista e dei nuovi colori a queste canzoni”.