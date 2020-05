“Io se incontro qualcuno senza mascherina, gli dico gentilmente di metterla, se non lo fa glielo ripeto con più determinazione, se si rifiuta chiamo la polizia. Non è un gioco! Ripartiamo ma facciamo tutti il nostro dovere, facciamo le cose bene… Tutti”. Così Alessandro Gassmann sul suo profilo Twitter ribadisce l’invito ad indossare la mascherina, accompagnato con un hashtag che non lascia spazio ad interpretazioni: #mascherinaSempre. L’attore stamattina ha anche twittato incredulo una foto della folla di ieri pomeriggio sul Naviglio Grande di Milano.