di Alisa Toaff

Giornalista, conduttore televisivo, scrittore e ora, per la prima volta, nei panni di inquilino della ‘casa’ più spiata di Italia: Michele Cucuzza si prepara ad affrontare la prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ con grande entusiasmo dopo aver appena completato il suo settimo libro, un saggio sulla comunicazione, che uscirà a breve. ’’Diciamo che sono versatile, con un po’ di immodestia – scherza il giornalista con l’Adnkronos – Mi incoraggia la stima e l’affetto che mi comunica la parte del pubblico che mi segue: il reality era il tassello che mi mancava’’.

’’Non temo niente e nessuno anche se per adesso so solo i nomi di quattro concorrenti: tra loro ci sono anche care amiche. Sono curioso di vedere come funziona il tutto, di mettermi alla prova, magari di divertirmi – sottolinea Cucuzza – Chissà come sarà questa convivenza inattesa, a tempo pieno con gli altri concorrenti in gara. Per me è un po’ una prova, una sfida, diciamolo… Comunque sono sempre gli ascoltatori a decidere quanto tempo uno può rimanere nella ’casa‘’’.

Sul perché abbia deciso di partecipare al reality Cucuzza spiega: ‘’Era da qualche tempo che ci ‘annusavamo’. Per la verità, a me non andava tanto di fare la parte di quello che si rivede in tv giusto in un reality ma dopo tre stagioni di successo in un programma televisivo popolare come ‘Buon pomeriggio’, in onda su Telenorba e visto da mezza Italia fino a maggio scorso non ho più avuto motivo di negarmi. Una cordialissima telefonata di Alfonso Signorini ha coronato l’intesa’’.

Cucuzza dice di non temere che la sua partecipazione al ‘Grande Fratello Vip’ possa minare la sua credibilità come giornalista: ‘’I tempi sono cambiati! In verità, sono uno che nella comunicazione ha fatto e fa un po’ tutto -evidenzia- il giornalista giustamente serio al Tg2, la tv di servizio a ‘Uno mattina’ e l’informazione mista e l’intrattenimento a ‘La vita in diretta’ che è cominciata con me e dove ho avuto straordinari riconoscimenti dagli ascoltatori per dieci anni. Ma ho fatto anche tanta radio d’informazione in programmi come ‘Caffè Europa’ su Radiouno e ho scritto libri giornalistici, ho collaborato con quotidiani ma ho fatto anche l’intrattenimento tv vero e proprio con ‘Segreti e bugie’, programma con Raffaella Carrà tra gli autori, su Raiuno’’.

’’Mi sono pure preso in giro facendo la parte del conduttore del tg che piange perché abbandonato dalla sua bella a ‘La posta del cuore’ con Sabina Guzzanti su Raidue – prosegue Cucuzza- Intanto, a giorni, uscirà il mio nuovo libro ‘Fuori dalle bolle’, rivolto ai più giovani, con tentativi di suggerimenti in una comunicazione dove rischiamo di avere troppa roba per le mani senza poi veramente capire le cose essenziali che ci capitano sotto gli occhi.

E sui due opinionisti di questa edizione del reality Cucuzza aggiunge: ‘’Pupo è un amico che stimo, Wanda Nara la conoscerò in trasmissione. Sono certo che svolgeranno il loro compito alla grande e noi, dalla casa, dovremo accettare i loro verdetti’’, conclude.