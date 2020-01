Foto Fotogramma

”’Grande Fratello’, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”. E’ quanto si legge in un tweet pubblicato dalla produzione del programma sul profilo del ‘Grande Fratello Vip’, mettendo fine alle numerose polemiche scatenate da un video pubblicato in rete da un utente che segnalava una presunta bestemmia da parte del concorrente.