Per il debutto della ventesima edizione del Grande Fratello che ha preso il via l’8 gennaio non poteva mancare il tributo al personaggio che forse i telespettatori hanno amato di più nella storia del reality. E così nella prima puntata della nuova edizione, condotta per la prima volta da un uomo, Alfonso Signorini, c’è spazio per l’amarcord. Si ritorna inevitabilmente al passato quando in studio entrano Salvo Veneziano “il pizzaiolo” e Sergio Volpini, detto l’Ottusangolo, i due ex concorrenti del Grande Fratello che fanno il loro ritorno nella casa appunto dopo vent’anni nelle vesti di “Higlander”. Ma soprattutto si schiaccia virtualmente il tasto rewind, ricordando Pietro Taricone.

Commozione per il rcordo di Pietro Taricone

Davanti alla porta rossa, Salvo Veneziano desidera ricordare Pietro Taricone: “Voglio dedicare questa edizione a una mamma. Una mamma che 10 anni fa ha perso suo figlio. Questo ragazzo 20 anni fa è uscito da questa porta e si chiama Pietro Taricone. Volevo ricordarlo e volevo salutare la mamma. Io penso che il Grande Fratello è partito proprio da Pietro quindi è giusto che questa sera si ricordi”. In studio il pubblico si alza in piedi dopo la dedica di Salvo Veneziano, e Alfonso Signorini dichiara: “Questa è una delle pagine del Grande Fratello che io amo di più”.