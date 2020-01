(Fermo immagine)

“Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico“. E’ quanto si legge sul profilo Instagram del reality in onda su Canale5.

In nomination, Alberti aveva manifestato la volontà di abbandonare il programma prima del termine della settimana. L’aunnuncio della produzione non chiarisce se la concorrente della Casa più spiata tornerà o meno.

Molti i post contro la scrittrice. “La scusa per non rientrare più e non farsi eliminare dal pubblico persona squallidissima e per nulla intelligente, colta e acculturata si, ma non intelligente”, scrive un utente. “Avrà finto che sta male così con sta scusa la mandano fuori e si prendi i soldi dato che ieri sera era preoccupata che non gli danno i soldi se lei decide di abbandonare il gioco.., che strega cattiva”, si legge in un altro commento. “Non ci cresde”, si legge ancora.

C’è anche chi non crede che sia tutto architettato: “Spero si riprenda presto, arrivarci come lei a quell’età”.