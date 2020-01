Imma Battaglia ha deciso di replicare alle accuse della sua ex fidanzata Licia Nunez. E, dopo il tweet di due giorni fa (“La verità ha mille volti #licianunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!), fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice ha parlato di un tradimento di Imma Battaglia durante la loro relazione: “Lei non ha mai ammesso di avermi tradita, di aver cominciato una conoscenza con Eva Grimaldi mentre noi stavamo ancora insieme”, ha detto Nunez nel confessionale.

Nel salotto più spiato d’Italia, le due si sono incontrate. “Sto come una persona che sente una profonda mancanza di rispetto da parte tua”, ha detto Battaglia accusando Licia, con la quale ha avuto “una storia importante dal 2004 al 2010”, di aver raccontato solo parzialmente la loro storia d’amore e soprattutto di aver detto diverse bugie: “Io credo che le storie vadano raccontate bene anche per rispetto della nostra storia e per rispetto di Eva. Nella mia vita ho sempre avuto attenzione e rispetto. Ti ho sostenuto sempre. Io mi sono innamorata di Eva perché qualcosa tra di noi si è rotto”.

Tra le due però non si riesce a trovare un punto d’incontro e la discussione si accende. “È ovvio che io ce l’ho un po’ con Eva Grimaldi. Noi dovevamo prima risolvere la nostra storia”, afferma l’attrice. “Sei una bugiarda. Sei una bugiarda”, ripete diverse volte Imma Battaglia mentre esce dalla casa.