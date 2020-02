(Fermo immagine)

“La smetti? Mi hai rotto i cog…ni”, urla Antonella Elia a Valeria Marini spingendola lontana da sé. E’ accaduto durante la scrittura della sceneggiatura per la regia del film ‘Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello’. “Ma mi hai messo le mani addosso? Io non ho parole”, dice Valeria Marini rivolgendosi poi al Grande Fratello: “Hai visto? Mi ha messo le mani addosso”. “Vai pure a dirlo, ti ho dato una spinta, tanto non hai sentito nulla, hai solo plastica. Non ne posso più”, continua Elia.