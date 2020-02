Cristiano Ronaldo (Fotogramma)

dall’inviata Ilaria Floris

Mentre i fan cercano notizie ovunque sulla sua presenza, a Sanremo è ‘giallo’ Cristiano Ronaldo: sull’attaccante della Juventus, attesissimo in riviera per accompagnare la compagna Georgina (che sarà una delle protagoniste dell’Ariston), si rincorrono le voci più disparate ma finora nessuna conferma. E dal momento che il bomber portoghese è sicuramente una delle star più attese in assoluto del festival -l’unico forse in grado di mettere davvero in fibrillazione l’intera cittadina- è caccia al ristorante che sceglierà nella sua serata sanremese.

“Mi piacerebbe, ci metterei la firma per avere Cristiano Ronaldo nel mio locale -dice all’Adnkronos Matteo Ferrua, proprietario del ‘Gilda’, uno dei ristoranti che i rumors accreditano come tra i più ‘papabili’ ad accogliere il calciatore- ma finora nessuna conferma. Aspettiamo di vedere cosa succede”. Dalla Pignese allo storico Vittorio, fino al modaiolo Flipper, tutti i ristoratori sperano nel ‘miracolo’ ma nessuno può ancora vantare una prenotazione dello staff o forse – pur avendola- non lo direbbe mai. A quanto si apprende il Miramare è sinora tra le location più quotate, data come probabile scelta di Cr7. Non resta che attendere, nel frattempo la riviera si prepara.