(Foto Fotogramma/Ipa)

“She said yes”, ‘Ha detto sì’. A scriverlo in un post su Instagram è Filippo Magnini il quale accompagna queste poche parole (già abbastanza chiare) con l’inequivocabile emoji dell’anello preceduta da un cuore. E poi c’è la foto di lui con la fidanzata Giorgia Palmas in un abbraccio intenso e felice in mezzo agli alberi di Natale. Ed è proprio il 25 dicembre che è arrivata la fatidica proposta di matrimonio alla quale la showgirl sarda ha risposto ‘sì’.

“Sì”, scrive lei in un post sul suo profilo Instagram. Seguono cuore, anello e data (25.12.2019). “Sono tanto emozionata – continua – ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola Ti Amo da morire Filippo sono la persona più felice del mondo”.