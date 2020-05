“Mi vedi con la giacca, l’ho messa per te”. Giovanna Botteri, in collegamento con Fabio Fazio e Che tempo che fa, con un sorriso torna sul caso che, suo malgrado, l’ha coinvolta negli ultimi giorni. La corrispondente della Rai da Pechino è stata oggetto di un servizio di Striscia la Notizia con riferimento al look e all’acconciatura. Per molti, si è trattato di un episodio di body shaming. Il caso è stigmatizzato da molti utenti sui social network e Botteri ha avuto numerosi attestati pubblici di stima e solidarietà da colleghi e esponenti della politica. Striscia ha respinto le accuse con una nota ufficiale e Michelle Hunziker, conduttrice del tg satirico, ha provato a spiegare che l’obiettivo del servizio era contrastare proprio gli hater della giornalista.

da RaiPlay.it