Giovanni Vernia, showman dal talento poliedrico, conduttore e attore comico tra i più acclamati sulla scena, domenica 8 giugno riceverà a Milano, presso gli spazi di Superstudio Più, il BEST MOVIE AWARDS come PERSONAGGIO DELL’ANNO, in occasione della quarta edizione di Best Movie Comics and Games, l’evento organizzato da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale Best Movie) e Paolo Sinopoli.

Premiato per il suo talento unico e per le sue irresistibili imitazioni di personaggi virali tra cui Jannik Sinner, Achille Lauro e Damiano David, che hanno conquistato il pubblico dell’ultima edizione del GialappaShow, Giovanni Vernia si conferma tra i migliori outsider nel panorama artistico italiano, in grado di proporre una satira sempre attuale, pungente, un’ironia intelligente attraverso uno stile unico e fuori dagli schemi.

Con queste parole di stupore e gratitudine, Vernia commenta: «Sono felicissimo e sorpreso! Quando Giorgio Viaro, direttore di Best Movie, mi ha chiamato per comunicarmi la sua intenzione di darmi questo importante riconoscimento, sono rimasto spiazzato. Ho chiesto se avessimo qualche parentela in comune (n.d.r. ride). Mi ha rassicurato che sono stato scelto solo per meriti. Allora mi sono convinto della verità e gli ho domandato chi avesse rifiutato prima di me. Lui mi ha risposto: “Perché qualcuno dovrebbe rifiutare un premio?”. In effetti credo abbia ragione. Sarà che non mi aspettavo questa bella sorpresa di cui sono felice».

E quando gli si chiede come riesce a calarsi nei panni di nuovi personaggi, lui risponde: «Non sono io che scelgo loro, sono loro che scelgono me. Noto un particolare, un tallone d’Achille, e di conseguenza scatta in me un modo di vederlo in chiave comica. Per questo motivo non faccio parodie: infatti il mio Damiano David non parla come l’originale, ma come Alberto Sordi in “Un americano a Roma”. La perfezione della replica non è nei miei interessi. Io preferisco la fantasia, sempre».

Attore, conduttore tv e radiofonico, comico di professione alias “elargitore di risate quotidiane”, negli anni ha ottenuto un vero e proprio exploit in tv passando da Zelig a Tale e Quale Show, OnlyFun, Sanremo (l’unico ospite comico del 60° Festival della Canzone italiana), il PrimaFestival e GialappaShow. Continuando sempre a rinnovarsi, Giovanni non conosce limiti, esplora il suo talento e le sfumature della sua comicità, riscuotendo un grande successo in radio (conduce lo show radiofonico di successo “I Peggio più Peggio di RDS”, on air dal 2017), teatro (ha appena concluso il tour da tutto esaurito del suo spettacolo “Capa Fresca”, applaudito da Nord a Sud Italia), cinema e web, dove le sue originali rubriche di ironia sull’attualità e di gag canore con i suoi ospiti radiofonici sono seguite da milioni di follower e vengono spesso riprese dai maggiori quotidiani nazionali. Da ingegnere per una multinazionale a comico di professione, ma anche cantante, ballerino, Giovanni nel corso della sua carriera ha messo ampiamente in luce le sue qualità di entertainer completo.

Per la sua capacità di arrivare in maniera naturale al pubblico e per le straordinarie doti di comunicatore, Vernia ha un grande successo sui social: vanta oltre 373.000 follower su Instagram, oltre 1,9 milioni su Facebook, circa 165.000 su TikTok, quasi 59.000 iscritti al suo canale YouTube.