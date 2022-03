Prosegue il tour dello spettacolo “Vernia o non Vernia” di Giovanni Vernia: uno degli show più divertenti che prende ispirazione da un dilemma shakesperiano, rivisitato in chiave comica, acclamato dal pubblico e dalla critica.

L’attore comico sarà in scena a: Pavia il 26 aprile, al Teatro Fraschini, Chioggia il 27 aprile, al Teatro Don Bosco; Roma, il 29 e 30 aprile, al Teatro Ambra Jovinelli; Padova il 4 maggio, al Gran Teatro Geox; Brescia il 5 maggio, al Gran Teatro Morato.

Per chi pensa di conoscere Giovanni, “Vernia o non Vernia” è l’asso nella manica dello showman che in questo spettacolo spiazza e, da solo sul palco, riesce a costruire divertimento partendo da qualsiasi pretesto, al punto tale da chiedersi: ma è lui o non è lui? Conosciamo davvero tutto di Vernia?

Giovanni Vernia è veramente un talento della comicità all’italiana, che dà sempre conferma della sua poliedricità espressiva agli spettatori, ai fan, ai tantissimi affezionati dei personaggi che, negli anni, ha interpretato, a partire da Jonny Groove. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di cimentarsi in più ambiti, è anche autore del suo spettacolo, scritto insieme a Paolo Uzzi (ai testi ha collaborato anche Pablo Solari). Racconta l’attualità con ironia attraverso più forme artistiche e spaziando tra progetti di diversa natura ma spesso collaterali: conduttore radiofonico, personaggio televisivo, attore per il teatro e per il cinema, è anche un influencer sui generis, capace di diventare opinion leader della risata migliore, quella che nasce per la satira di costume e/o politica sempre originale. Su Youtube periodicamente lancia i suoi video e format virali, come “How to become italian” e “Un giorno capirai”, seguitissimi dal pubblico del web; su Facebook conta 2 milioni di follower e su Instagram Giovanni è nel mood “se rido io sto bene, se ridete voi sto benissimo”. Recentemente è sbarcato anche su Tik Tok con uno dei suoi personaggi più “glam”, Jonny Groove, che torna in pista dopo più di un anno di assenza dalle disco.

LO SPETTACOLO. Vernia o non Vernia è la vera novità teatrale. Chiunque conosca Giovanni Vernia associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web. In questo spettacolo l’artista racconta da dove nasce la sua follia comica. È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e degli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. È una sorte di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione. Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente”.

“Vernia o non Vernia” è uno spettacolo scritto da Giovanni Vernia, Paolo Uzzi, con la collaborazione di Pablo Solari. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi. La produzione esecutiva è di Savà Produzioni Creative.

RDS 100% Grandi Successi è radio partner dello spettacolo.