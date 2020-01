(Fotogramma)

“Per concludere l’anno nel migliore dei modi, siamo stati derubati. Sono rimasta in mutande, letteralmente”. L’influencer Giulia De Lellis, su Instagram, condivide con i follower la disavventura vissuta alla fine del 2019. “D’ora in poi eviterò di condividere dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all’altra. Bisogna assolutamente evitare di dire dove siamo, altrimenti a questi pezzi di m… gliela serviamo direttamente su un piatto d’argento”, dice.

“Sono stata fregata pesantemente, non ho detto nulla durante le vacanze. Attenzione, perché questi social alimentano le folli idee di gente veramente malata. Il giorno prima di Capodanno sono rimasta letteralmente in mutande… Una mia amica mi ha portato una tuta, mia zia mi ha portato una piastra… Sono riuscita a fare Capodanno in maniera decente, nonostante tutto”, aggiunge.