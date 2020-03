“Signori e signore sto bene! Sto a casa a fare la vita ritirata che stiamo facendo tutti e sono completamente fuori dal virus“. L’attrice Giuliana De Sio annuncia così su Facebook di essere tornata a casa, dopo che ieri aveva annunciato, sempre via social network, di essere “al terzo tampone negativo, anche se molto indebolita”, dopo “due settimane” di isolamento allo Spallanzani “per aver contratto il virus con annessa polmonite in tournée a metà febbraio”.

“Prego gli haters di astenersi dal dire cattiverie e assurdità almeno su questo argomento (ho letto cose la cui stupidità si eleva quasi ad arte) e di rivolgere la loro attenzione ad altro. Non ho mai avuto la più pallida intenzione di polemizzare con il personale medico e paramedico dello Spallanzani che ringrazio infinitamente per quello che stanno facendo per tutti e che hanno fatto per me. E ora mi vado a fare un bel caffè. Dal virus si esce signori”, conclude rispondendo a chi aveva letto una critica in una frase contenuta nel post di ieri (“vogliatemi bene – aveva scritto l’attrice – perché qui i metodi sono a dir poco sbrigativi e ti senti più abbandonato che mai“).