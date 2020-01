(Fotogramma/Ipa)

Da domani, venerdì 3 gennaio, in radio e in digitale ‘Gli anni più belli’, il nuovo brano inedito di Claudio Baglioni. Un brano sulla limpidezza, la vitalità e il richiamo di libertà dei sogni dell’adolescenza: “Noi che volevamo fare nostro il mondo e vincere o andare tutti a fondo”; sul valore dell’amicizia e sul rapporto tra amore e dolore: “E sapere già cos’è un dolore e chiedere in cambio un po’ d’amore”; sull’esigenza di cercare dentro di noi le energie per vivere il futuro: “Noi in una fuga da ribelli un pugno di granelli noi che abbiamo preso strade per cercare in noi gli anni più belli”.

‘Gli anni più belli’ dà anche il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio prossimo. Il brano è anche una delle 12 tracce che comporranno il nuovo album di inediti di Baglioni, in uscita nella primavera 2020. 12 come le serate di ‘Dodici Note’: 12 concerti in programma dal 6 al 18 giugno prossimo alle Terme di Caracalla di Roma, in cui tutti i classici di Baglioni verranno presentati per la prima volta in un’inedita dimensione classica con grande orchestra e coro.

‘Dodici Note’ è anche una ‘prima nella prima’: per la prima volta in assoluto, infatti, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (tutte le info su www.friendsandpartners.it).