GUENDALINA TAVASSI E IL MARITO DICHIARANO DALLA D’URSO CHE LA LORO UNIONE E’ FINITA DA PIU’ DI UN ANNO E LE DICHIARAZIONI DELL’ATTORE GENNY FENNY DIVENTANO SEMPRE PIU’ REALI.

Genny Fenny, l’attore napoletano che ha dichiarato apertamente la relazione amorosa con Guendalina Tavassi, Domenica 14 Febbraio e’ stato vittima dell’ennesimo “avvertimento”: E’ stato infatti accoltellato intorno alle 10.30 nei pressi della stazione centrale ferroviaria di Napoli.

Sono accorsi anche agenti della polizia

del commissariato di Montecalvario (quartieri Spagnoli) che hanno potuto soccorre l’attore e constatarne l’accaduto.

Proprio qualche giorno fa Genny Fenny, al secolo Gennaro Damiani, in seguito ad una sua intervista pubblicata dal settimanale nazionale IO SPIO, nella quale dopo settimane di notizie che continuavano ad imperversare sul web sulla sua presunta relazione segreta con la showgirl GUENDALINA TAVASSI, trovava il coraggio di uscire allo scoperto per dichiarare il suo amore e tutta la verità sulla loro relazione.

Nella stessa intervista riferiva anche fatti importanti riguardo ai famosi video hot di Guendalina messi in circolazione in maniera capziosa da un presunto Hacker da lei denunciato.

Dopo l’intervista Genny riceve messaggi tutt’altro che velati da parte della Guendalina e a poca distanza di poco tempo avvertimenti espliciti da parte di un malavitoso nei pressi del Corso Meridionale.

Parte la denuncia ai Carabinieri, che sortisce un’aggressione fisica da parte di due balordi in scooter che lo massacrano di botte.

La storia continua e Guendalina Tavassi ed il marito Umberto D’Aponte, mediante video social e poi in diretta nel programma di BARBARA D’URSO, dichiaravano, a sorpresa, che la loro relazione era finita da oltre un anno.

Nessuna risposta da parte loro alle dichiarazioni pubbliche dell’attore GENNY FENNY, e questo nemmeno da parte della conduttrice Mediaset, un silenzio tombale che ha dell’assurdo.

Arriviamo a Domenica 14 Marzo 2021: Mentre Genny era in strada, nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli centro, gli si accostano tre tizi non riconosciuti, ed uno di essi lo accoltella alle spalle all’altezza bacino, ferendolo, non gravemente, però procurandogli un taglio da punti di sutura.

Il tutto e’ stato rapportato da una pattuglia di Polizia del Commissariato di MONTECALVARIO, quartieri spagnoli, che lo hanno così soccorso per poi mandarlo in ospedale.

Molti passanti hanno assistito alla brutta vicenda, con molto sgomento e partecipazione. Ora si aspetta la solerzia della magistratura che dovrà fare chiarezza su tutta questa vicenda poco chiara.

Ormai non si può parlare più di Gossip, bensì di Cronaca Nera e, in attesa di sviluppi, ci si chiede, perchè i media nazionali non vogliono dare voce alle dichiarazioni e alle denunce di Genny? Ma danno solamente risalto alle dichiarazioni della bella Guendalina ed al marito?

Intanto i due coniugi, prima mediante i social e poi da Barbara D’urso, (stranamente sorda agli innumerevoli inviti da parte di Genny Fenny a sentire la sua versione dei fatti), dichiarano al mondo che la loro relazione era abbondantemente giunta al capolinea oltre un’anno fa.

Fioccano da giorni, sui social, tante domande e commenti su queste dichiarazioni e quelli piu’ gettonati, ovviamente, sono tesi a dichiarare fake tutta la vicenda sollevata dalla bella Guendalina sul presunto hacker, e i tanti video con il marito sparsi su Instagram e Facebook come falsi.

Insomma sembra lecito che le dichiarazioni del presunto amante siano quantomeno da ascoltare per l’apertura di una vera e propria inchiesta. Il tempo farà da giudice a tutta questa incresciosa vicenda.

