(Fotogramma)

“Se vengono in Italia avranno il reddito di cittadinanza“. Carlo Cottarelli, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sorridendo risponde così alla domanda su un eventuale consiglio per Harry e Meghan, in rotta con la famiglia reale e destinati a costruirsi una vita lontano da Buckingham Palace.

Nella chiacchierata, ovviamente, c’è spazio per temi più seri. “Cominciamo l’anno con delle prospettive di crescita abbastanza ragionevoli. Non è un’ottima notizia, ma non è neanche ciò che si temeva tempo fa. Noi temevamo di andare in una recessione. Noi come Italia e come Europa”, dice l’economista. “I ricchi sono diventati più ricchi, e i poveri molto più poveri molto di più negli Stati Uniti che in Europa. Da noi c’è un problema persistente del divario del Sud con il resto del Paese. Gli ultimi 10 anni non sono stati buoni per l’Italia”, aggiunge.

“Quello che il governo ha deciso è di stanziare 3 miliardi quest’anno e 5 miliardi per il prossimo anno, per il cuneo fiscale, la somma delle tasse dalle imprese, dai cittadini, dai lavoratori e i contributi sociali”, prosegue soffermandosi su una delle decisioni dell’esecutivo.