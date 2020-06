Pubblicato il: 11/06/2020 15:39

‘Via col vento’ potrebbe tornare presto, forse già la prossima settimana su Hbo Max, il servizio di video on demand di WarnerMedia. Ma il film verrà reso disponibile agli abbonati con una nuova introduzione a cura di uno storico esperto di studi afroamericani, secondo quanto anticipato dal ‘Washington Post’.

Il film del 1939 diretto da Victor Fleming, con Vivien Leigh e Clark Gable, che valse l’Oscar per la migliore attrice non protagonista a Hattie McDaniel, prima donna afroamericana della storia a vincere l’ambita statuetta di Hollywood, era stato cancellato dalla library della piattaforma Hbo sulla scia delle manifestazioni contro il razzismo seguite alla morte di George Floyd a Minneapolis.

Hbo aveva spiegato la decisione con un comunicato in cui definiva la pellicola “un prodotto del suo tempo” che “raffigura alcuni pregiudizi etnici e razziali che, purtroppo, sono stati all’ordine del giorno nella società americana. Queste rappresentazioni razziste erano sbagliate allora e lo sono ancora oggi”, aveva aggiunto Hbo, concludendo che mantenere il titolo in catalogo “senza una spiegazione e una denuncia di quelle rappresentazioni sarebbe irresponsabile “. La decisione di cancellare il film dal catalago ha provocato però reazioni dure e anche ironiche in quasi tutto il mondo e non solo da ambienti conservatori ma anche da molti esponenti di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo di ogni orientamento politico.

L’esperto di storia afroamericana che introdurrà il film non è ancora stato identificato ma nei prossimi giorni verrà individuato e registrerà un intervento che inquadrerà il periodo storico raccontato nel film, ambientato negli Stati Uniti meridionali durante la guerra di secessione, parlando anche della schiavitù negli Usa e dei problemi che la rappresentazione di questo tema può creare.