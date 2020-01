(Fotogramma)

“Rula Jebreal è bella senza essere provocante, è intelligente, emancipata, dichiaratamente antirazzista e di spirito libero. Tutti validi motivi per non invitarla a Sanremo“. Heather Parisi, con un tweet, si esprime così sulla vicenda relativa alla partecipazione di Rula Jebreal al Sanremo. Da giorni il tema monopolizza il dibattito sui social e in particolare su Twitter, che nelle ultime ore dedica particolare attenzione alla presenza di Rita Pavone alla prossima edizione del Festival.