Da anni si sente parlare del ritorno di True Detective con il personaggio più amato di sempre di una delle serie tv più amate di sempre: Rustin Cohle. Lo sbirro psicotico e cinico ma con qualità superiori da investigatore, splendidamente creato dallo sceneggiatore e scrittore Nic Pizzolatto. Come gli appassionati di televisione di qualità sanno, True Detective è proseguito con altri personaggi e interpreti, e con alterne fortune. Ma mai colmando il desiderio del pubblico di rivedere in azione Rust Cohle. Le stesse dichiarazioni di Matthew McConaughey, l’attore che lo interpretava e che si diceva pronto a rimettersi in quei panni, aggiungevano benzina al fuoco. Ora arriva la notizia che allo stesso momento accontenta e spiazza i fan. Pizzolatto e McConaughey tornano a lavorare assieme e lo show in preparazione mescola satira religiosa, mistero, thriller e noir. Ma tutto ciò non riguarda True Detective. E’ un progetto totalmente nuovo che si intitola Redeemer (redentore, ndr).

McConaughey con Nic Pizzolatto, creatore di True Detective e di Redeemer

Quell’incontro che cambia la vita per sempre

Redeemer è tratto dal libro The Churchgoer di Patrick Coleman, uscito due anni fa con buon successo e ottime critiche. Protagonista è Mark Haines, ex pastore evangelico che si è allontanato dalla Chiesa cominciando una nuova vita. Ora si occupa della sicurezza notturna di un’azienda, fa surf e vive in solitudine. Fino a quando incontra la 22enne Cindy, una ragazza dal passato oscuro e che è in fuga. Haines (che sarà interpretato da Matthew McConaughey con la sceneggiatura di Pizzolatto tratta dal libro di Coleman) si ritroverà strappato alla vita di comoda solitudine a cui si era consegnato. La sparizione di Cindy lo ossessionerà: “Avevo lasciato tutto, la Chiesa, Dio. Sono dovuto tornare indietro per lei”. Ma mettersi sulle tracce di Cindy significherà affrontare un sottobosco di trame e personaggi sconvolgenti. Sei disposto ad andare all’inferno per inseguire la tua ossessione? Redeemer parla di questo, i fan di True Detective e delle grandi serie tv sono in grande attesa della nuova creatura di Nic Pizzolato.