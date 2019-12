Da Instagram

“Ho vinto io! e me ce so pure truccata tiè!”. Lo scrive su Instagram Francesca Manzini postando una foto in ospedale con il viso sorridente. L’attrice e imitatrice, che nel 2019 ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities, dopo il suo intervento al collo dell’utero di cui fa un racconto ironico in un video, ringrazia Mediaset, la produzione di Italia1 e tutte le persone che le sono state vicine e conclude così: “Un bacio e viva la vita!”.