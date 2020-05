Foto Fotogramma

“Cara Giovanna, a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa”. Così Michelle Hunziker si rivolge a Giovanna Botteri in un video messaggio pubblicato su Instagram nel quale torna sul polverone innescato da un servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista Rai. “Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti, invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi haters -sostiene Hunziker-. Tutti ne parlano ma secondo me non lo hanno nemmeno visto, infatti quando andrai a vederti il servizio alla fine vedrai Gerry (Scotti, ndr) che dice: brava Giovanna per l’importante lavoro che fai, vai avanti così e non badare a chi va a vedere il capello. Per me più chiaro di così non si può”. “Quindi -conclude-, guardatelo. Noi secondo me abbiamo fatto un servizio dalla tua parte, tu che cosa ne dici? Me lo fai sapere per favore?”.